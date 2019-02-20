شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق وحدة سكنية في خميس مشيط.. ولا إصابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

باشرت فرق الدفاع المدني في خميس مشيط مساء اليوم (الأربعاء)، بلاغاً عن حريق في وحدة سكنية جاهزة «بركس» في حي الرونة، مكونة من 7 غرف في فناء مساحته (100 × 100)، ويحتوي على 4 وحدات.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن الحريق اقتصر على بركس واحد، حيث عملت فرق الدفاع المدني على احتواء وإخماد الحريق ومنع وصوله للوحدات الأخرى، فيما لم يصاحبه أي إصابات.

وكشف العاصمي أن المعاينة والتحقيق الأولي أرجعت سبب الحريق إلى حدوث تماس كهربائي أدى لنشوب الحريق.