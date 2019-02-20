شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يُدشِّن عدداً من المشاريع في رنية وتربة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة)‏ ‏

واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الأربعاء)، جولاته في محافظات المنطقة بزيارة محافظاتي رنية وتربة.

وفي المحطة الأولى رنية، التقى الأمير بدر بن سلطان عدداً من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، كما التقى أبناء وذوي شهداء الواجب، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والشؤون الإسلامية في المحافظة للاستفادة من مياه الوضوء المهدرة في الري، واتفاقية بين الكلية التقنية والدفاع المدني لتنظيم دورات تطويرية في تخصص التقنية الإدارية والحاسب الآلي، إضافة إلى اتفاقية بين المحافظة وفرع الكلية التقنية لعقد ورش عمل تطويرية لمنسوبي المحافظة.

وخلال زيارته لمحافظة رنية، وضع الأمير بدر بن سلطان حجر الأساس لعدد من المشاريع، تمثلت في استكمال مجرى الوادي الرئيسي، ومشروع وادي الأغر الجديد الذي سيُسهم في درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وحماية المخططات السكنية والتجمعات العمرانية المحيطة بالمحافظة من الجهتين الشمالية والغربية، إضافة إلى مشروع المنطقة الصناعية بالمحافظة والذي يقع على بعد 9 كم شمالي المحافظة على مساحة 4كم2، ويتكون من 519 قطعة.

كما افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، مشروع ازدواجية المدخل الشمالي لمحافظة رنية في مرحلته الثانية بطول 12.5كم وعرض 40م، وتم تركيب 100 برج إنارة وترصيف جانبي الطريق، كما اطلع على مجسم مشروع المركز الحضاري في محافظة رنية، والذي يضمّ صالة استقبال وقاعات تدريب حاسب آلي، ومكاتب إدارية وعدد من المعارض.

وخلال جولته في محافظة رنية، زار نائب أمير المنطقة كُلاً من؛ ماجد بن ناصر بن صامل، وناصر بن سعيد آل هميل، وعبيد بن شديد بن ذيبان، وفهد بن فهيد، ومسلط بن كمهان في منازلهم.

ثم انتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محافظة تربة، حيث التقى عدداً من أهالي المحافظة وأبناء وذوي شهداء الواجب واستمع لمطالبهم.

عقب ذلك أطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة مبادرة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المحافظة بعنوان: «التقنية والإنسان في خدمة ضيوف الرحمن»، الرامية لخدمة الحجاج والمعتمرين ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي، إضافة إلى مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنوان «وادينا ينادينا»، الهادفة لتوسيع رقعة المسطحات الخضراء، كما وضع حجر الأساس لمشروعي إعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة، وحديقة الفرسان والتي تقع على مساحة 900 ألف متر مربع، وتضم ملاعب ومواقف سيارات وجلسات وممشى ونوافير ودورات مياه.

ودشّن الأمير بدر بن سلطان مبنى كلية التقنية في محافظة تربة بعد تطويره، والذي يقع على مساحة 2,000م2 ويتسع لنحو 800 متدرباً.

وفي تربة أيضاً، زار كُلاً من، ناصر بن تراحيب بن غنام، وحسين بن فيحان بن محي، وفيصل بن مناحي الغرمول، وفيحان بن ذواخ البقمي في منازلهم.

وسيختتم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة غداً (الخميس) جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة التي بدأها أمس الأول (الثلاثاء)، بزيارة محافظتي الطائف وميسان.