سيُختصر الزمن بين مصر والسعودية إلى 30 دقيقة عند افتتاح الخط السياحي البحري بين البلدين، بعد إعلان هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية إنهاء إجراءات تشغيل خط ملاحي سياحي لخدمة حركة اليخوت والقوارب والبواخر بين مدينتيْ "دهب" المصرية و"مقنا" السعودية، وأنه يجري استصدار التصاريح اللازمة من الجانبين.
وأكد مسؤولو هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الخط الجديد سيختصر المسافة بين مصر والسعودية إلى 30 دقيقة، وأنه سيتم إنشاء رصيف بميناء "دهب" لاستقبال المراكب السياحية واليخوت التي ستعمل عبر هذا الخط الملاحي.
يُذكر أن حركة النقل عبر الخط البحري بين البلدين، تعمل طبقاً لمواسم الذروة السياحية فقط، وتختلف عن حركة نقل المعتمرين؛ حيث تصل العبارات إلى ميناء العقبة الأردني، ثم تتجه القوافل البرية إلى الحدود السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر قريباً "30 دقيقة" زمن الرحلة بين مصر والسعودية.. تعرّف على التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.