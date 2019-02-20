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دشنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير وبكل الطرق التابعة لها بالمنطقة اليوم الأربعاء حملة (أمنكم وسلامتكم هدفنا) وبإشراف مباشر من قِبل قائد القوات الخاصة لأمن الطرق.
يأتي ذلك في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام لمرتادي الطرق الخارجية، بتوجه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي بإطلاق الحملة الموسعة في كل المناطق.
وتهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.
واشتملت الحملة على توزيع البروشورات والهدايا على مرتادي تلك الطرق كذلك تم زيارة المرضى بمستشفى سراة عبيدة على طريق أبها نجران والتي يهدف من خلالها منسوبو أمن الطرق إلى رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة لمرتادي الطرق الخارجية.
أمن طرق عسير يدشن حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا "صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-20
دشنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير وبكل الطرق التابعة لها بالمنطقة اليوم الأربعاء حملة (أمنكم وسلامتكم هدفنا) وبإشراف مباشر من قِبل قائد القوات الخاصة لأمن الطرق.
يأتي ذلك في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام لمرتادي الطرق الخارجية، بتوجه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي بإطلاق الحملة الموسعة في كل المناطق.
وتهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.
واشتملت الحملة على توزيع البروشورات والهدايا على مرتادي تلك الطرق كذلك تم زيارة المرضى بمستشفى سراة عبيدة على طريق أبها نجران والتي يهدف من خلالها منسوبو أمن الطرق إلى رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة لمرتادي الطرق الخارجية.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
11:18 PM
تستهدف رفع مستوى السلامة المرورية بالمجتمع
دشنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير وبكل الطرق التابعة لها بالمنطقة اليوم الأربعاء حملة (أمنكم وسلامتكم هدفنا) وبإشراف مباشر من قِبل قائد القوات الخاصة لأمن الطرق.
يأتي ذلك في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام لمرتادي الطرق الخارجية، بتوجه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي بإطلاق الحملة الموسعة في كل المناطق.
وتهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.
واشتملت الحملة على توزيع البروشورات والهدايا على مرتادي تلك الطرق كذلك تم زيارة المرضى بمستشفى سراة عبيدة على طريق أبها نجران والتي يهدف من خلالها منسوبو أمن الطرق إلى رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة لمرتادي الطرق الخارجية.
، أمن طرق عسير يدشن حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا " ،
المصدر : الخليج 365
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