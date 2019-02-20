محمد بن مسعود - الدمام - "الظاهري" يحتفل بزواجه في جدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-20 احتفل عبدالله بن زامل الظاهري بزواجه من كريمة إحدى الأسر بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من شعراء النظم. 20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440 11:12 PM احتفل عبدالله بن زامل الظاهري بزواجه من كريمة إحدى الأسر بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من شعراء النظم. ، "الظاهري" يحتفل بزواجه في جدة ،

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