، "بدر بن سلطان" يتفقد مشاريع "تربة" ويعيد للأذهان زيارة والده قبل 22 عاماً ،

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زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، محافظة تربة، حيث التقى بأهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، وذلك ضمن جولاته على محافظات المنطقة.
وفي التفاصيل، اطلع الأمير بدر بن سلطان على المشاريع التنموية لبلدية تربة ووضع الأمير حجر الأساس لمشروعي حديقة الفرسان بمساحة 900 ألف م2، وإعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة بالمحافظة، كما أطلق مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بعنوان "وادينا ينادينا" والتي تهدف إلى التوسع في زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء.
وأطلق خلال جولته مبادرة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة تربة بعنوان "التقنية والإنسان" في خدمة "ضيوف الرحمن" والتي تهدف إلى خدمة الحجاج والمعتمرين ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي، كما افتتح الأمير بدر مبنى الكلية التقنية بمحافظة تربة بعد أن تم تطويره مساحة المشروع 2,000م2، بطاقة استيعابية لـ800 متدرب.
وزار نائب أمير منطقة مكة المكرمة المواطنين فيحان بن ذواخ المرزوقي، وعبيد بن منيف المرزوقي، وفيصل بن مناحي الغرمول، وفيحان بن سلطان البعاج، وناصر بن تراحيب بن غنام، وحسين بن فيحان بن محيي.
وتعتبر محافظة تربة من فئة ( أ ) وتقع شرق منطقة مكة المكرمة بمسافة 240 كم ويبلغ عدد سكانها حوالي 80 ألف نسمة وتقدر مساحتها 9000 كم2، وتضم أكبر المعالم التاريخية وهي "قلعة شنقل الأثرية، وحره نواصيف، وقلعة منيف التاريخي، وجبل حضن، ووادي تربة، ووادي ريحان التاريخي، وهجرة ابن غنام الأثرية".
وأنعشت زيارة الأمير بدر بن سلطان ذاكرة الآباء والأبناء وعادت بهم الذكريات لـ22 عاماً عندما تشرفت "محافظة تربة" و"قبيلة المرازيق" في يوم الأحد الموافق 21/ 4 /1418هـ بزيارة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
"بدر بن سلطان" يتفقد مشاريع "تربة" ويعيد للأذهان زيارة والده قبل 22 عاماًمتعب البقمي الخليج 365 2019-02-20
زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، محافظة تربة، حيث التقى بأهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، وذلك ضمن جولاته على محافظات المنطقة.
وفي التفاصيل، اطلع الأمير بدر بن سلطان على المشاريع التنموية لبلدية تربة ووضع الأمير حجر الأساس لمشروعي حديقة الفرسان بمساحة 900 ألف م2، وإعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة بالمحافظة، كما أطلق مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بعنوان "وادينا ينادينا" والتي تهدف إلى التوسع في زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء.
وأطلق خلال جولته مبادرة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة تربة بعنوان "التقنية والإنسان" في خدمة "ضيوف الرحمن" والتي تهدف إلى خدمة الحجاج والمعتمرين ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي، كما افتتح الأمير بدر مبنى الكلية التقنية بمحافظة تربة بعد أن تم تطويره مساحة المشروع 2,000م2، بطاقة استيعابية لـ800 متدرب.
وزار نائب أمير منطقة مكة المكرمة المواطنين فيحان بن ذواخ المرزوقي، وعبيد بن منيف المرزوقي، وفيصل بن مناحي الغرمول، وفيحان بن سلطان البعاج، وناصر بن تراحيب بن غنام، وحسين بن فيحان بن محيي.
وتعتبر محافظة تربة من فئة ( أ ) وتقع شرق منطقة مكة المكرمة بمسافة 240 كم ويبلغ عدد سكانها حوالي 80 ألف نسمة وتقدر مساحتها 9000 كم2، وتضم أكبر المعالم التاريخية وهي "قلعة شنقل الأثرية، وحره نواصيف، وقلعة منيف التاريخي، وجبل حضن، ووادي تربة، ووادي ريحان التاريخي، وهجرة ابن غنام الأثرية".
وأنعشت زيارة الأمير بدر بن سلطان ذاكرة الآباء والأبناء وعادت بهم الذكريات لـ22 عاماً عندما تشرفت "محافظة تربة" و"قبيلة المرازيق" في يوم الأحد الموافق 21/ 4 /1418هـ بزيارة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
11:08 PM
أطلق مبادرات تنموية لخدمة المواطنين وضيوف الرحمن وافتتح مبنى الكلية التقنية
زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، محافظة تربة، حيث التقى بأهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، وذلك ضمن جولاته على محافظات المنطقة.
وفي التفاصيل، اطلع الأمير بدر بن سلطان على المشاريع التنموية لبلدية تربة ووضع الأمير حجر الأساس لمشروعي حديقة الفرسان بمساحة 900 ألف م2، وإعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة بالمحافظة، كما أطلق مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بعنوان "وادينا ينادينا" والتي تهدف إلى التوسع في زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء.
وأطلق خلال جولته مبادرة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة تربة بعنوان "التقنية والإنسان" في خدمة "ضيوف الرحمن" والتي تهدف إلى خدمة الحجاج والمعتمرين ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي، كما افتتح الأمير بدر مبنى الكلية التقنية بمحافظة تربة بعد أن تم تطويره مساحة المشروع 2,000م2، بطاقة استيعابية لـ800 متدرب.
وزار نائب أمير منطقة مكة المكرمة المواطنين فيحان بن ذواخ المرزوقي، وعبيد بن منيف المرزوقي، وفيصل بن مناحي الغرمول، وفيحان بن سلطان البعاج، وناصر بن تراحيب بن غنام، وحسين بن فيحان بن محيي.
وتعتبر محافظة تربة من فئة ( أ ) وتقع شرق منطقة مكة المكرمة بمسافة 240 كم ويبلغ عدد سكانها حوالي 80 ألف نسمة وتقدر مساحتها 9000 كم2، وتضم أكبر المعالم التاريخية وهي "قلعة شنقل الأثرية، وحره نواصيف، وقلعة منيف التاريخي، وجبل حضن، ووادي تربة، ووادي ريحان التاريخي، وهجرة ابن غنام الأثرية".
وأنعشت زيارة الأمير بدر بن سلطان ذاكرة الآباء والأبناء وعادت بهم الذكريات لـ22 عاماً عندما تشرفت "محافظة تربة" و"قبيلة المرازيق" في يوم الأحد الموافق 21/ 4 /1418هـ بزيارة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
، "بدر بن سلطان" يتفقد مشاريع "تربة" ويعيد للأذهان زيارة والده قبل 22 عاماً ،
المصدر : الخليج 365
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