، مركز القيادة والتحكم بـ"الصحة": شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا في وادي الدواسر ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة "الصحة" أنه تم -بحمد الله- شفاء ٢٣ حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة وادي الدواسر. لافتًا إلى أنه منذ ظهور الحالات هناك اتخذ المركز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أسهمت -بفضل الله- في انخفاض الحالات إلى ١٠ حالات، واستمرار هذا الانخفاض.
وأوضح المركز أن التزايد الأخير للحالات الثانوية في وادي الدواسر مرتبط بحالة مريض، ظهرت عليه الأعراض، وتبيَّن بعد تشخيصه وجود عدد من العينات الإيجابية في المخالطين من أفراد أسرته، وعدد ممن زاروه، وفي المخالطين من المراجعين.
علمًا بأن هذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام، وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل، خاصة في موسم ولادة الإبل، وتنقلها.
وأبان المركز أنه باشر التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، وقام بحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية وفي المجتمع، وطبَّق الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها.
وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين كافة لاتخاذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين، وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل، والتعاون مع فِرق وزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة أقسام الطوارئ والتنويم. داعيًا الجميع للالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها.
مركز القيادة والتحكم بـ"الصحة": شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا في وادي الدواسرعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-20
أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة "الصحة" أنه تم -بحمد الله- شفاء ٢٣ حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة وادي الدواسر. لافتًا إلى أنه منذ ظهور الحالات هناك اتخذ المركز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أسهمت -بفضل الله- في انخفاض الحالات إلى ١٠ حالات، واستمرار هذا الانخفاض.
وأوضح المركز أن التزايد الأخير للحالات الثانوية في وادي الدواسر مرتبط بحالة مريض، ظهرت عليه الأعراض، وتبيَّن بعد تشخيصه وجود عدد من العينات الإيجابية في المخالطين من أفراد أسرته، وعدد ممن زاروه، وفي المخالطين من المراجعين.
علمًا بأن هذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام، وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل، خاصة في موسم ولادة الإبل، وتنقلها.
وأبان المركز أنه باشر التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، وقام بحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية وفي المجتمع، وطبَّق الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها.
وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين كافة لاتخاذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين، وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل، والتعاون مع فِرق وزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة أقسام الطوارئ والتنويم. داعيًا الجميع للالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
10:39 PM
أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة "الصحة" أنه تم -بحمد الله- شفاء ٢٣ حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة وادي الدواسر. لافتًا إلى أنه منذ ظهور الحالات هناك اتخذ المركز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أسهمت -بفضل الله- في انخفاض الحالات إلى ١٠ حالات، واستمرار هذا الانخفاض.
وأوضح المركز أن التزايد الأخير للحالات الثانوية في وادي الدواسر مرتبط بحالة مريض، ظهرت عليه الأعراض، وتبيَّن بعد تشخيصه وجود عدد من العينات الإيجابية في المخالطين من أفراد أسرته، وعدد ممن زاروه، وفي المخالطين من المراجعين.
علمًا بأن هذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام، وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل، خاصة في موسم ولادة الإبل، وتنقلها.
وأبان المركز أنه باشر التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، وقام بحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية وفي المجتمع، وطبَّق الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها.
وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين كافة لاتخاذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين، وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل، والتعاون مع فِرق وزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة أقسام الطوارئ والتنويم. داعيًا الجميع للالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها.
، مركز القيادة والتحكم بـ"الصحة": شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا في وادي الدواسر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مركز القيادة والتحكم بـ"الصحة": شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا في وادي الدواسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.