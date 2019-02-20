، مركز القيادة والتحكم بـ"الصحة": شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا في وادي الدواسر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة "الصحة" أنه تم -بحمد الله- شفاء ٢٣ حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة وادي الدواسر. لافتًا إلى أنه منذ ظهور الحالات هناك اتخذ المركز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أسهمت -بفضل الله- في انخفاض الحالات إلى ١٠ حالات، واستمرار هذا الانخفاض.

وأوضح المركز أن التزايد الأخير للحالات الثانوية في وادي الدواسر مرتبط بحالة مريض، ظهرت عليه الأعراض، وتبيَّن بعد تشخيصه وجود عدد من العينات الإيجابية في المخالطين من أفراد أسرته، وعدد ممن زاروه، وفي المخالطين من المراجعين.

علمًا بأن هذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام، وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل، خاصة في موسم ولادة الإبل، وتنقلها.

وأبان المركز أنه باشر التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، وقام بحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية وفي المجتمع، وطبَّق الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها.

وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين كافة لاتخاذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين، وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل، والتعاون مع فِرق وزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة أقسام الطوارئ والتنويم. داعيًا الجميع للالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها. ‏