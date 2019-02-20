القبض على 39 وافداً تورطوا في جرائم احتيال مالي بمكة المكرمة

تمكّنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، من القبض على 39 آسيوياً لتورّطهم بجرائم احتيال مالي بحق مواطنين ومقيمين تلقّوا اتصالات من مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصرف الآلي للإيقاف.

من جهته، أكّد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إيقاف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك بعد ثبوت تورطهم في جرائم الاحتيال المالي بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية للضحايا، يتم من خلال استخدامها في الاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية.

وحذّرت شرطة مكة المكرمة من التجاوب مع مثل تلك الاتصالات، مؤكدةً على ضرورة تنفيذ الإجراءات المالية من خلال فروع البنوك أو أرقام خدمة العملاء، والمبادرة بتزويد الجهات الأمنية بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات.