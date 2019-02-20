ولي العهد يستعرض المجالات الاستثمارية مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومدراء كبرى الشركات الهندية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نيودلهي اليوم، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومدراء كبرى الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك.
وجرى خلال اللقاء، استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق رؤية سوفت بنك، والاستفادة منها في روية المملكة 2030 والتنويع الاقتصادي وتشجيع ثقافة الابتكار في المملكة.
كما التقى سموه رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس السيد موكيش امباني، وجرى خلال اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المجموعة بكافة فروعها، في التقنية والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى استعراض مجالات الاستثمار في الهند في البترول والغاز.
حضر اللقاء، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.
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