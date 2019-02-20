انطلاق برنامج الحملات الإرشادية والشاحنات الزراعية في منطقة حائل

أطلق نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، برنامج الحملات الإرشادية والشاحنات الإرشادية الزراعية، الذي يقيمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية.

وبحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من المسؤولين ومزارعي المنطقة، اطلع الأمير فيصل، على عرض شامل للتعريف بالبرنامج الذي يهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى المزارعين، واطلاعهم على التقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتقنين الموارد، إضافة إلى ضبط جودة المنتج.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، أن البرنامج يتضمن عددًا من الفعاليات، أهمها: تنظيم لقاءات تعريفية بالبرنامج، وتنفيذ ورش عمل فنية إرشادية في الإنتاج النباتي والحيواني، إضافة إلى زيارات للمزارعين؛ للاطلاع على المشكلات التي يواجهونها ومعالجتها، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد من الشاحنات في عملية الإرشاد الزراعي، مجهزة بشاشات كبيرة لنشر المعلومات الإرشادية وبيان أهمية ودور الوزارة في الإرشاد والتوعية .

وتولي المملكة اهتمامًا واسعًا لتوعية المزارعين بالأساليب الحديثة، وقد بلغ ما تم تنفيذه من الأنشطة والبرامج العامة من خطة العمل الإرشادية للإدارات والمديريات لشؤون الزراعة بمناطق المملكة، 405 برامج، تنوعت بين تنفيذ 45 حقلًا إرشاديًا، يتمثل نشاطها في التطبيق العملي لعمليات زراعية أو مكافحة لآفات نباتية أو غيرها، إضافة إلى عقد 69 ندوة إرشادية للتوعية بالعمليات والممارسات المختلفة، كما تم إقامة 88 ورشة عمل تم فيها تجمع عدد من المهتمين بالقطاع الزراعي؛ من أجل مناقشة بعض المواضيع التي تهمهم؛ بهدف تطويرها بشكل علمي محضر له مسبقًا.

في ذات الإطار، أٌقيمت 24 مناسبة عامة، تمثلت في عقد عدد من المهرجانات والمناسبات والمعارض، إلى جانب إقامة 17 لقاءً إرشاديًا، منها اللقاء الإرشادي الذي أقامه فرع الزراعة بمدينة بريدة في مركز اللسيب، عن التعريف بحشرة سوسة النخيل الحمراء وأطوارها، كما تم تنفيذ 73 زيارة ميدانية لعدد من المزارع؛ بهدف الاطلاع والوقوف على بعض الممارسات الزراعية والقيام بالعمل الإرشادي والتوعوي حيالها.