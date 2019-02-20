«حساب المواطن» يوضح 4 أنواع للدخل يجب الإفصاح عنها عند التسجيل

عرضها في مقطع فيديو بموقعه الرسمي على تويتر..
أوضح «حساب المواطن»، أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل أو تحديث المعلومات في البرنامج.
جاء ذلك في مقطع فيديو، نشره الحساب الرسمي لـ«حساب المواطن» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والذي أشار إلى أن أنواع الدخل الواجب الإفصاح عنها، تتمثل في «الراتب الشهري، الراتب التقاعدي، النشاط التجاري، ومصادر دخل أخرى».
ووفق ما جاء بالمقطع المصور، فإن الراتب الشهري: هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري، أو قطاع غير ربحي، ويشمل إجمالي الراتب مُتضمنًا البدلات والعلاوات.
والراتب التقاعدي، هو المبلغ الذي يتقاضاه المواطن بشكل شهري، بعد انتهاء فترة سنوات الخدمة، سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري.
أما النشاط التجاري، فيتمثل في العوائد الناتجة من الأنشطة التجارية والاستثمارات المالية، وعوائد الأصول العقارية، وعوائد الأعمال الحرة
وفيما يتعلق بمصادر الدخل الأخرى، فهي أي مصدر دخل من مصادر أخرى، كبرامج الدعم الحكومية «حافز، ساند» ومكافأة الأئمة وغيره.
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