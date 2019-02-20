وزير العمل: نسعى لزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الوطنية

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن الوزارة تعمل على مجموعة من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير القطاع غير الربحي، ورفع مستوى مساهمة القطاع في التنمية الوطنية.

وأشار الراجحي، خلال لقائه قيادات القطاع غير الربحي اليوم الأربعاء، في مقر مركز التنمية الاجتماعية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، إلى أن الوزارة لديها أكثر من 950 جمعية مرخصة، وتهدف خلال هذا العام والعام المقبل لمضاعفة أعداد الجمعيات في مختلف المناطق، وتقديم الممكنات والتسهيلات لتأسيس الجمعيات، والتركيز على التخصصية منها.

وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة دخلت في اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية؛ لتسهيل منح الترخيص للجمعيات بما لا يتجاوز 60 يومًا، إضافة لتأسيس صندوق يهدف إلى تحقيق استدامة مالية للجمعيات.

من جهته، قدَّم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، سليمان بن عبدالعزيز الزبن، عرضًا موسعًا حول واقع منظمات القطاع غير الربحي في المملكة، والأدوار التي تؤديها ونسبة التنوّع في الجمعيات الأهلية، والتركيز على الجمعيات التخصصية؛ سعيًا إلى رفع المستوى والأثر.

كما تطرق الزبن للجمعيات في منطقة القصيم، واستعرض التحديات التي يواجهها القطاع غير الربحي، والعمل على إيجاد محفِّزات للقطاع والممكنات الرئيسية للقطاع غير الربحي، ومبادرات القطاع غير الربحي ضمن برنامج التحوّل الوطني، عبر تشجيع العمل التطوعي وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، ودعم نمو القطاع، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، والبوابة الوطنية للتطوع والمؤشرات التي تحققها.

عقب ذلك، دشَّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مسابقة البيت الإيجابي التي تشرف عليها مبادرة «إيجابيون» بالمنطقة.