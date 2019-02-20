انت الان تتابع تفاصيل خبر قوات قطرية في السعودية ضمن تمرينات "درع الجزيرة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 09:47 مساءً - وصلت، مساء اليوم الأربعاء، قوات قطرية إلى السعودية وذلك ضمن مشاركتها في تمرين "درع الجزيرة المشترك" العاشر.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، إن القوة القطرية المشاركة في تمرين درع الجزيرة المشترك 10، وصلت إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية".

وتهدف التمارين الخليجية المشتركة التي بدأت اليوم وتستمر حتى 12 من مارس المقبل، إلى "زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية، وزيادة الترابط والتجانس بين القوات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي".

بدوره، أكد العميد الركن خميس محمد دبلان قائد القوة القطرية المشاركة، أن "التمرين يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز التجانس في المجال العسكري، ومواكبة التطور لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها".

و"درع الجزيرة" هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، تم إنشاؤها عام 1982، "بهدف حماية أمن الدول الأعضاء مجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان عسكري".