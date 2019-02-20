الان تتابع “الأرصاد” تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

تشهد أحوال الطقس في السعودية، خلال هذه الأيام انخفاضًا في درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسط حالة من الاستقرار عدا وجود نشط مُلفت للرياح والأتربة المثارة في عدد من المناطق ومنها نجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة ومكة المكرمة.

وحسب التوقعات التي تعلنها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن أحوال الطقس، فإنه من المتوقع أن تكون أعلى درجة حرارة غدا الخميس على مكة المكرمة – القنفذة 30، وأدنى درجة حرارة على تبوك – طريف 4.

وكشفت عن توقعاتها لطقس غد الخميس، مؤكدة أن السماء تكون غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية

وتحرص الهيئة على تقديم نشراتها بشكل يومي بشأن حالة الطقس في المملكة، مصحوبة بعدد من التنبيهات المتقدمة من خلال بيانات دقيقة يتم تحديثها أولًا بأول حال حدوث أي تقلبات جوية بأي من مناطق المملكة.

آخر نشرات الهيئة العامة للأرصاد، عن حالة طقس اليوم الأربعاء، ذكرت درجة الحرارة في عدد المدن، ومنها الرياض 17 درجة، المدينة المنورة 17 درجة، جدة 30 درجة، الطائف 20 درجة.