أمير عسير يُسلِّم ٢٥ أسرة وحدات سكنية في محايل

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يُسلِّم ٢٥ أسرة وحدات سكنية في محايل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد صوره (محايل عسير) @ahmadsoorh
برعايه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، قامت جمعية البر في محايل عسير بالتعاون مع وزارة الإسكان، بتسليم مستفيديها وحداتهم السكنية في محافظة محايل، والبالغ عددهم 25 مستفيداً، يمثلون الدفعة الأولى من العام الحالي ٢٠١٩م.
كما كرَّم أمير عسير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ إبراهيم محمد فلقي، وجميع أعضاء المجلس.
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