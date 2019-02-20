شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: حملات ميدانية للتأكد من توطين الوظائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

نفذت لجنة توطين الوظائف بمحافظات نجران الشمالية اليوم، حملات ميدانية، على الأنشطة المستهدفة بالتوطين، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.

وأفاد ممثل اللجنة بالمحافظات الشمالية سالم السلوم، أن الحملات استهدفت محلات قطع الغيار والملابس ومواد البناء والعطور والحلويات والمفروشات، ونتج عنها زيارة 31 محلاً، حيث تم حصر الوظائف المقصورة على السعوديين بعدد 6 وظائف جديدة شاغرة، في حين وجدت أغلب الانشطة ملتزمة بالتوطين.