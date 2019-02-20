شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تستقبل طلبات الوظائف الشاغرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

بدأت جامعة نجران اليوم، استقبال الطلبات على الوظائف الأكاديمية الشاغرة التي أعلنت عنها على «وظيفة معيد»، وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات على موقع الجامعة الإلكتروني https://academyjobs.nu.edu.sa، ويستمر حتى 23 / 6 / 1440، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها، مؤكدة بأنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.