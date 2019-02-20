شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يطلق مهرجان الصقور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طريف)

افتتح أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء) بمحافظة طريف، مهرجان منطقة الحدود الشمالية للصقور في نسخته الخامسة، بمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج بأكثر من 640 صقراً من مختلف الفئات.

وكان في استقبال الأمير فيصل بن خالد لدى وصوله مقر الحفل الذي يبعد مسافة 25 كلم شرق المحافظة، وكيل الإمارة المكلف محمد جريس، ومحافظ محافظة طريف بدر الصقر ومديري الإدارات الحكومية والعسكرية. وتجول في فعاليات المهرجان الرئيسة والمصاحبة.

من جهته، أكد محافظ طريف أن المهرجان يتضمن فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، من بينها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية، والموروث الشعبي والعرضة السعودية حيث تمت تهيئة المخيمات للجهات المشاركة من الإدارات الحكومية والأفراد.

بعد ذلك شاهد الجميع أوبريتًا وطنيًا، ثم تسلم أمير منطقة الحدود الشمالية هدية تذكارية من اللجنة المنظمة للمهرجان، وشارك في العرضة السعودية.

يذكر أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مالية وفقرات تواكب وتتزامن مع هذا الحدث، تتضمن العديد من الجوائز النقدية القيمة للصقور الفائزة بالمراكز الأولى تشمل 4 سيارات حسب الفئة ونوع السباق.

كما أقرت اللجنة المنظمة للمهرجان جدولًا زمنيًا يحدد فترات وزمن السباق لكل الفئات على مدى أيام المهرجان، يستخدم فيه أسلوب القرعة العلنية لتحديد فترة وزمن كل متسابق.