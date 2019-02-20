شكرا لقرائتكم خبر عن الغياب والإشراف يتصدران ختام لقاء مسؤولي «نور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

اختتمت اليوم (الأربعاء) أعمال اللقاء الأول لمسؤولي ومسؤولات نظام «نور» في الإدارات التعليمية بالمملكة، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة لمدة يومين.

وشهد اليوم الختامي للقاء أربع جلسات، استُهلت بمحور الإشراف التربوي، حيث تم خلال الجلسة الأولى تقديم عدد من أوراق العمل عن استعراض متطلبات المؤشرات في الإشراف التربوي، وإحصائيات عن المؤشرات في الفصل الدراسي الأول، وتوضيح آلية العمل لكل متسخدم لنظام «نور»، بالإضافة إلى استعراض شاشات النظام لمستخدم التقويم في المكتب، فيما اختُتمت الجلسة بعرض صفحة قائد المدرسة وآلية إضافة المؤشرات للمعلمين.

وتناولت الجلسة الثانية محور تسجيل الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، حيث تم خلالها توضيح آلية التسجيل لمدارس رياض الأطفال، وبيان آلية العمل للمستخدم وقائد المدرسة، والتقويم والقبول، وكذلك الطفولة المبكرة، كما تم استعراض آلية إعداد الشواغر والانتظار وترفيع صفوف الأطفال.

وفي ثالث جلسات اليوم الختامي، تم تسليط الضوء على آلية نظام الغياب في حساب قائد المدرسة، وكيفية إدخال الغياب للطلاب، وكذلك توضيح طريقة فتح الصلاحيات للمدارس في حساب مدير التقويم والقبول، إضافة لاستعراض التقارير المتعلقة بالغياب.

فيما شهدت الجلسة الرابعة بيان آلية أدوار المستخدمين في نظام المختبرات، وعرض مستويات النظام، ودور محضر المختبر، وكذلك آلية حجز المختبر.

وفي ختام اللقاء، تم إقرار عدد من التوصيات الختامية، قام بعدها مدير عام تقنية المعلومات بوزارة التعليم المهندس فهد الغانمي بتوزيع الشهادات على الحضور.

وكان مدير عام تعليم جدة عبدالله الثقفي قد دشَّن اللقاء صباح أمس (الثلاثاء)، بحضور قيادات من وزارة التعليم والقيادات التعليمية بجدة.