نائب أمير مكة يتفقد محافظتي رنية وتربة ويدشن عددا من المشروعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اليوم جولاته في محافظات المنطقة بزيارة محافظتي رنية وتربة.

واستهل زيارته بمحطتة الأولى محافظة رنية، التقى خلالها عددا من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، كما التقى أبناء وذوي شهداء الواجب، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والشؤون الإسلامية بالمحافظة، للاستفادة من مياه الوضوء المهدرة في الري، واتفاقية بين الكلية التقنية والدفاع المدني بالمحافظة، لتنظيم دورات تطويرية في تخصص التقنية الإدارية والحاسب الآلي، إضافة إلى اتفاقية بين المحافظة وفرع الكلية التقنية لعقد ورش عمل تطويرية لمنسوبي المحافظة.

وخلال زيارته لمحافظة رنية وضع الأمير بدر بن سلطان حجر الأساس لعدد من المشروعات تمثلت في استكمال مجرى الوادي الرئيس، ومشروع وادي الأغر الجديد، ويسهم المشروع في درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وحماية المخططات السكنية والتجمعات العمرانية المحيطة بالمحافظة من الجهتين الشمالية والغربية، إضافة إلى مشروع المنطقة الصناعية بالمحافظة الذي يقع على بعد 9 كلم شمال المحافظة، ويقع على مساحة 4 كلم2، ويتكون من 519 قطعة.

وافتتح نائب أمير مكة المكرمة مشروع ازدواجية المدخل الشمالي لمحافظة رنية، في مرحلته الثانية بطول 12.5 كلم وعرض 40م، وتم في المشروع تركيب 100 برج إنارة ورصف جانب الطريق، كما زار مجسم مشروع المركز الحضاري بمحافظة رنية، الذي يضم صالة استقبال، وقاعات تدريب حاسب آلي، ومكاتب إدارية وعددا من المعارض.

وخلال جولته في محافظة رنية زار كلا من: ماجد بن ناصر بن صامل، وناصر بن سعيد آل هميل، وعبيد بن شديد بن ذيبان، وفهد بن فهيد، ومسلط بن كمهان في منازلهم.

ثم انتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محافظة تربة، والتقى عددا من أهالي المحافظة وأبناء وذوي شهداء الواجب واستمع لمطالبهم.

عقب ذلك أطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة مبادرة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، بعنوان (التقنية والإنسان في خدمة ضيوف الرحمن)، الرامية لخدمة الحجاج والمعتمرين، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي، إضافة إلى مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بعنوان (وادينا ينادينا)، الهادفة لتوسيع رقعة المسطحات الخضراء، كما وضع حجر الأساس لمشروعي إعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة، وحديقة الفرسان، والتي تقع على مساحة 900 ألف متر مربع، وتضم ملاعب ومواقف سيارات وجلسات وممشى ونوافير ودورات مياه.

ودشن الأمير بدر بن سلطان مبنى كلية التقنية بمحافظة تربة بعد تطويره، ويقع على مساحة 2,000م2 يتسع لنحو 800 متدرب.

وفي تربة أيضا زار كلا من ناصر بن تراحيب بن غنام، وحسين بن فيحان بن محي، وفيصل بن مناحي الغرمول، وفيحان بن ذواخ البقمي في منازلهم.

وسيختتم نائب أمير منطقة مكة المكرمة غدا جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة التي بدأها أمس بزيارة محافظتي الطائف وميسان.