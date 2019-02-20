الجبير يفتتح مبنى سفارة المملكة في الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الهند الأمير محمد بن سلمان، افتتح وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير يرافقه وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سوراج في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم، مبنى سفارة المملكة لدى جمهورية الهند.
وكان في استقباله ووزيرة خارجية جمهورية الهند، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي ومنسوبو السفارة.
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