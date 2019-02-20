استمرار تأثير العوالق الترابية على 4 مناطق .. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الخميس، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق «عسير، الباحة، مكة المكرمة».

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، وقد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه غير مُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية .

وتُسجل كل من، «مكة المكرمة، القنفذة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 30 درجة، فيما تُسجل كل من «تبوك، طريف» أدنى درجة حرارة تصل إلى 4 درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتتحول بعد الظهيرة الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

في السياق ذاته، توقَّع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء جيدة في إجازة نهاية الأسبوع.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأجواء المتوقعة، في إجازة نهاية الأسبوع أجواء جيدة معتدلة نهارًا تميل للبرودة أول الليل باردة آخره، لا توجد فرصة لتكوّن غبار الخميس والسبت الجمعة متوقعًا نشاطًا للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الوسطى لا تمنع من التنزه، وأمطار على المرتفعات الغربية والجنوبية».

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الأربعاء، من نشاط للرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة التي تستمر حتى السادسة مساء، تشمل كلًّا من جدة والليث وبحرة ورابغ وخليص.