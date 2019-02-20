الان تتابع “السهلاوي” يزور أطفالا من محاربي السرطان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب أقام مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال بالرياض حفلا للأطفال محاربين السرطان بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، صباح اليوم. وحضر الحفل لاعب المنتخب السعودي الأول وكابتن نادي النصر محمد السهلاوي، بدعوة من برنامج مكافحة السرطان بوزارة الصحة، والتقى السهلاوي بالأطفال المصابين بالسرطان والتقط معهم الصور التذكارية، وشارك السهلاوي في تدقيم هدايا تذكارية للأطفال ودعمهم نفسياً ومعنوياً وساهم بشكل كبير في إدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

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