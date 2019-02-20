شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام»: انتزاع 2359 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2019، من انتزاع 27 لغماً مضاداً للأفراد و1028 لغماً مضاداً للآليات و125 عبوة ناسفة و1179 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ماتم نزعه 2359 لغماً.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 43.372 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.