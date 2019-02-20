شرطة مكة تقبض على 39 متهما في جرائم احتيال مالي من جنسيات آسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه وبالإشارة للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصرف الآلي للإيقاف، وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن القبض على 39 متهما من جنسيات آسيوية بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.

وأهابت شرطة منطقة مكة، بالمواطنين والمقيمين الحذر من التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، والحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملائها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات.