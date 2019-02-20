3000 طالب وطالبة يشاركون في فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الخليجي بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة فعاليات "المؤتمر والمعرض السنوي العاشر للتعليم الخليجي" تحت شعار "الاتجاهات الحثيثة في التعليم نحو الاقتصاد الصديق للبيئة" خلال الفترة من 24 و25 فبراير 2019، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

كما تستضيف جامعة الأعمال والتكنولوجيا 3000 طالب وطالبة مع عائلاتهم من مختلف مدن ومناطق المملكة والخليج لحضور المؤتمر والمعرض المصاحب والالتقاء مباشرة مع مؤسسات التعليم الدولية المشاركة في المؤتمر، جنبا إلى جنب مع كبار ممثلي الوزارات الحكومية، وأكثر من 50 من قادة التعليم والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي والعربي.

ومن المؤكد أن هذه الملتقى بما يحويه من محاضرات يقدمها كبار المتخصصين، وورش العمل، إضافة إلى الاجتماعات الثنائية المقترنة بفرص التواصل الواسعة، يوفر لكل شخص ذي علاقة بالعملية التعليمية فرصة لبناء علاقات متينة والمضي قدما لتلبية وتحقيق الخطط التعليمية البناءة.

كما يهدف المؤتمر لجمع كل المؤسسات لتتناقش حول ابتعاث الطلاب إقليميا ودوليا، حيث يتيح الفرصة لكل الجهات التعليمية من مدارس وجامعات محلية وعالمية من أمريكا وبريطانيا وماليزيا وغيرها من الدول، لتلتقي وجها لوجه مع جهات الابتعاث في اجتماعات مخصصة ويتم النقاش حول خططها الخاصة بالتعليم.

وسيكون التركيز هذا العام حول إتاحة فرص الابتعاث داخل الدول الخليجية في جامعات عالمية داخل دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أبرزها الجامعات السعودية والإماراتية. ومن النقاط الرئيسة التي تناقش من خلال المؤتمر النتائج المتوقعة من الاستثمارات في مجال التعليم، والاستثمار في الطلاب والكادر البشري للابتعاث والدراسة الخارجية، وإمكانية وضع البرامج المتخصصة التي تحقق التكامل، وربط الدراسة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الخليجي، ومن خلال استقطاب القطاع العام والخاص خلال هذه الفعالية، مما يحقق استثمارا حقيقيا فاعلا.