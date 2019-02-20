، مكة المكرمة.. الإطاحة بـ 39 متهماً آسيوياً في جرائم احتيال مالي ،

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صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه وبالإشارة للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصرف الآلي للإيقاف، وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، بتوفيق الله، عن القبض على (39) متهماً من جنسيات آسيوية بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك، فإنها تهيب بالمواطنين والمقيمين الحذر من التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، والحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملائها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات، والله ولي التوفيق.
مكة المكرمة.. الإطاحة بـ 39 متهماً آسيوياً في جرائم احتيال ماليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-20
صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه وبالإشارة للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصرف الآلي للإيقاف، وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، بتوفيق الله، عن القبض على (39) متهماً من جنسيات آسيوية بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك، فإنها تهيب بالمواطنين والمقيمين الحذر من التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، والحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملائها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات، والله ولي التوفيق.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
08:22 PM
مواطنون ومقيمون يتلقون اتصالات من مجهولين يدّعون حصولهم على جوائز
صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه وبالإشارة للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصرف الآلي للإيقاف، وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، بتوفيق الله، عن القبض على (39) متهماً من جنسيات آسيوية بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك، فإنها تهيب بالمواطنين والمقيمين الحذر من التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، والحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملائها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات، والله ولي التوفيق.
، مكة المكرمة.. الإطاحة بـ 39 متهماً آسيوياً في جرائم احتيال مالي ،
المصدر : الخليج 365
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