، بالصور.. أمير الرياض يكرّم المشاركين في إطلاق مشاريع العاصمة التنموية ،

محمد بن مسعود - الدمام - منوهًا للتعاون والتنسيق المميز بين الجهات كافة في أدوارها

أقام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مساء أمس؛ حفل تكريم للجهات المشاركة في حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية التي رعاها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضرها ولي العهد.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره للجميع على ما بذلوه من جهد متواصل في التنظيم والمتابعة المباشرة، التي أسهمت بشكل فاعل في نجاح هذا الحفل وظهوره بالمظهر الذي يليق بالمنطقة، منوهًا للتعاون والتنسيق المميز بين الجهات كافة في أدوارها، سواء الأمنية والإشرافية والعملية. وتناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال: الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.