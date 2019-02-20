اكتشفت طالبات بكلية المجتمع بجامعة نجران، عبارة مكتوبة على أحد جدرانها تقول: “كل يوم أجي هنا.. اتركوا لي بقايا أكلكم.. محتاجة”. وبشكل سريع وفوري، تفاعل طالبات الكلية مع الموقف، وقاموا بشراء أطعمة وشراب ومياه بكميات كبيرة ووضعها بجوار الجدار الذي كتبت عليه العبارة.

وكذلك جمعت الطالبات مبلغ مالي إلى جانب كميات الطعام، وكتبت بعضهن رسائل دعم لصاحبة العبارة المجهولة.

كانت هذه تفاصيل خبر عبارة اتركوا لي بقايا أكلكم كتبتها فتاة تثير الجدل في جامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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