انطلاق تمرين «درع الجزيرة 10» السبت المقبل

أعلنت المملكة العربية السعودية، انطلاق تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»، يوم السبت المقبل بالمنطقة الشرقية، بمشاركة قوات عسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المملكة، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن التمرين يُعد من أضخم التمارين العسكرية في المنطقة، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، يهدف إلى الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها من خلال التصدي لمسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة.

وأشار البيان، إلى أن التمرين يستهدف التدريب على إجراءات القيادة والسيطرة للقوات الخليجية المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

وتشارك في التمرين إلى جانب القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية، قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، وأسلحة استراتيجية، لكل من قوات الدول الخليجية المشاركة.

ويشارك في التمرين من المملكة العربية السعودية قطاعات وزارة الدفاع، التي تضم: القوات البرية الملكية السعودية، القوات الجوية الملكية السعودية، قوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية الملكية السعودية، كما تشارك في التمرين قيادة قوات «درع الجزيرة»، وقوات من الحرس الوطني وقوات من حرس الحدود.

ويعد تمرين درع الجزيرة من التمارين المتطورة الضخمة، وجزءًا من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية؛ نظرًا لما لها من دورٍ كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف، لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والعالم.