شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يفتتح مبنى سفارة المملكة لدى الهند والان نبدء بالتفاصيل

وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير يفتتح مبنى سفارة المملكة لدى الهند بمشاركة وزيرة خارجية الهند سوشما سوراج.

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