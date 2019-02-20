شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس شركة ريلاينس والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نيودلهي اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس السيد موكيش امباني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المجموعة بكافة فروعها، في التقنية والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى استعراض مجالات الاستثمار في الهند في البترول والغاز.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، و وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، و المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.