شكرا لقرائتكم خبر عن «العيبان»: حقوق ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من القيادة والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان خلال افتتاحه اليوم بالرياض ندوة "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" أن المملكة ماضية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات ، وسنسعى جميعاً إلى تحقيق رؤية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، مشيراً إلى أن الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة وبمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومختصين ومهتمين تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمراجعة الوضع الراهن وتقييم الجهود المتخذة في هذا السياق، وإبراز الجوانب الايجابية ، وتحديد مواطن القصور والخلل، والانتهاء إلى توصيات عملية بمشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة من أجل الاسهام في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية لهذه الحقوق. مبيناً ان هناك ورشة تحضيرية سبقت هذه الندوة بمشاركة المعنيين من الجهات الحكومية والخبراء والمختصين بالإضافة الى المكتب الإقليمي للأمم المتحدة بالرياض.

وشدد العيبان على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من قيادة هذه البلاد ــ رعاها الله ــ لبلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوقهم ، ومن الشواهد على هذه الاهتمام إقرار رؤية المملكة 2030 التي تضمنت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية في هذا الجانب ومن ذلك صدور نظام رعاية المعاقين الذي يمثل إطاراً قانونياً لحمايتهم، وإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وإنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ، بالإضافة الى صدور نظام مكافحة جريمة التحرش.

وبين العيبان بأن عملية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملية مستمرة مما يتطلب معه المراجعة الدورية للأنظمة واداء المؤسسات والإجراءات ذوات الصلة بحقوقهم وفقا لأسس معيارية تتمثل في أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان.

واستهدفت الندوة عبر مجموعة من أوراق عمل مقدمة من عدة جهات حكومية آليات وسبل تعزيز ونشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة في سياق المعايير الوطنية والدولية، والتعريف بالجهود الوطنية في هذا المجال.