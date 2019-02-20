الاستعلام عن مكان مخالفة مرورية ومعرفة مكان قيد المخالفة برقم اللوحة 1440

نتابع الاستعلام عن مكان مخالفة مرورية برقم اللوحة وكيفية الاستفسار عن مكان قيد المخالفة إلكترونيا، حيث تتيح وزارة الداخلية السعودية إمكانية تتبع المخالفات المرورية الصادرة من إدارة المرور بالسعودية سواء كانت لمخالفة حزام أمان أو غيرها حسب قواعد المخالفات المروريه الجديدة 1440، ويتمكن المواطن من خلال تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية أبشر معرفة تفاصيل مخالفة سير تم تسجيلها ضده من تاريخ صدورها والجهة الصادر منها مخالفته، كما يتاح له تقديم اعتراض على مخالفات السير وفق نموذج الاعتراض المتوفر من الوزارة رسمياً.

تتبع مكان قيد المخالفة برقم اللوحة يسهل الأمور على المواطن أو المقيم بالسعودية في كشف التفاصيل عن ماهية مخالفته ونوعها ومصدرها، وذلك عبر النت فقط عوضاً عن الذهاب إلى الجهات المختصة وإهدار الوقت والجهد في الإجراءات الروتينية.

الاستعلام عن مكان مخالفة مرور

بوابة أبشر الإلكترونية بوزارة الداخلية السعودية أتاحت لكافة مواطني ومقيمي المملكة طريقة معرفة مكان قيد المخالفة عبر موقعها الرسمي إلكترونيا، فبمجرد دخول الرابط المباشر للبوابة ثم اختيار صفحة خدمات المرور، ومنها رؤية المخالفة المرورية برقم اللوحة أو رقم الهوية للشخص أو أي من أفراد أسرته ممن ارتكبوا المخالفة، تظهر كافة تفاصيل المخالفات المرورية الآن.

استعلام عن مخالفات السير

تتبع مكان قيد المخالفة برقم لوحة السيارة

يستخدم المستعلم رقم اللوحة الخاصة بالسيارة أو رقم الهوية من أجل الاستعلام عن مكان مخالفة المرور السعودية، حيث يسجل البيانات المطلوب تعبئتها في خانات التبويب الفارغة المخصصة عبر موقع نظام ابشر الإلكتروني، كما يتوفر له التحقق من أخر موعد سداد المخالفة، وكيفية تقديم الاعتراض عليها حال الرغبة والإجراءات المتبعة.

تجديد استمارة السيارة

استعلام مخالفة مرورية برقم الهوية

قدمنا شرح الاستعلام عن مكان مخالفة برقم اللوحة على النت من خلال الموقع الرسمي بوزارة الداخلية، وأهم تفاصيل مخالفات السير في السعودية.