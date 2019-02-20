السعودية اليوم / الجيش المصري يقضي على 8 إرهابيين بشمال سيناء



القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

تمكنت القوات المسلحة المصرية من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة، بالإضافة إلى تدمير عربتين مفخختين تم تجهيزها لاستهداف القوات بشمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له اليوم أن القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير 7 أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء ومراقبة القوات، وبداخلها كميات من الأسلحة والذخائر.

وأشار الرفاعي إلى أنه تم العثور أيضًا على كميات كبيرة من المواد التي تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

// انتهى //

17:19ت م

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القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واستمكنت القوات المسلحة المصرية من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة، بالإضافة إلى تدمير عربتين مفخختين تم تجهيزها لاستهداف القوات بشمال سيناء.وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له اليوم أن القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير 7 أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء ومراقبة القوات، وبداخلها كميات من الأسلحة والذخائر.وأشار الرفاعي إلى أنه تم العثور أيضًا على كميات كبيرة من المواد التي تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.// انتهى //17:19ت م0246

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