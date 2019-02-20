انت الان تتابع تفاصيل خبر شائعات الزواج الرابع تلاحق "أنغام" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 04:47 مساءً - بعد اختفاء تام دام 48 ساعة، تجنبت فيها الرد على أنباء زواجها سراً من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ظهرت المطربة المصرية "أنغام" أخيراً، في الكويت استعداداً لتقديم حفلها المنتظر غداً الخميس.

وانتشر خبر الزواج السري للفنانة المصرية، من الموزع الموسيقي الشاب أحمد إبراهيم، كالنار في الهشيم، بعد أن شوهدت بصحبته مؤخراً عدة مرات في أكثر من مناسبة.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانَين، أن الزواج "تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها إلى السعودية لأداء العمرة، ومنها إلى باريس لقضاء شهر العسل يوم 19 يناير فى نفس يوم عيد ميلاد أنغام"، وفقاً لمجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفنانين والأزياء.

وكانت أنغام ظهرت عبر الحسابات الرسمية لشركة "روتانا" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم بث مقطع لها من بروفة على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، استعداداً لحفلها المرتقب على المسرح نفسه يوم غد الخميس 21 فبراير، ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير (الكويت)" لعام 2019.

ومن المؤكد أنّ أنغام ستحتفل مع جمهور الحفل بصدور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًّا"، الذي سيتم إطلاقه عبر موقع اليوتيوب بالتوقيت نفسه لتقديم أنغام أغنياته، لكن لم يُعرف بعد هل سيظهر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم برفقة أنغام أم لا.

وهذه الزيجة إذا تأكدت ستكون الرابعة لها والثانية على التوالي التي تحدث سرّاً، حيث سبق للمطربة المصرية أن تزوجت أولاً من مهندس الصوت مجدي عارف، وأنجبت ابنها "عمر".

ثم تزوجت من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004، بعد علاقة عمل طرحت خلالها دويتو جمعها مع زوجها فهد لمناسبة عيد الحب عام 2005.

وأصبحت أماً للمرة الثانية حين انجبت ابنهما عبد الرحمن. وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات، ونُشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز في إطار صراع الأخير مع الفنانة زينة حول قضية إثبات نسب وزواج.

يذكر ان الموزع الموسيقي "أحمد إبراهيم"، دخل عالم الفن منذ حوالي 17 عاماً، ووزع لكبار الفناني العرب ومنهم شيرين عبد الوهاب والتي وزع لها أغنيات "على بالي"، "مشاعر"، "متاخدة من الأيام"، "أنت أخر واحد".