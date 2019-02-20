الان تتابع شرطة مكة تضبط عصابة تخصصت في الاحتيال عبر الهاتف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة - الخليج 365:

تمكنت شرطة مكة، اليوم الأربعاء، من ضبط عصابة تخصصت في النصب والاحتيال عبر الهاتف، بعد عمليات بحث واستدلال.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بالإشارة للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة؛ عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال، من خلال تلقيهم إتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصرف الآلي للإيقاف، بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن القبض على 39 متهما من جنسيات آسيوية.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن عمليات الضبط جاءت بعد توفر الادلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي ، وجرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.

وأضاف: شرطة منطقة مكة المكرمة تهيب بالمواطنين والمقيمين الحذر من التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية ، والحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة عملاءها ، والمبادرة بإبلاغ الجهات الامنية وتزويدها بارقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات.