شكرا لقرائتكم خبر عن «صحه المدينة» تنفى واقعة احتفال الأطباء بغرفة العمليات بـ«ينبع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينبع) ‏نفى المتحدث الرسمي للشؤون الصحيه بمنطقه المدينه المنورة حاتم سمان، صحه المقطع الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ويحتوي قيام أطباء بالاحتفال في غرفه العمليات تحت عباره الاحتفال بالعملية رقم 100 بمستشفى ينبع. وأكد سمان أنه تم تركيب و دبلجة هذا المقطع من قبل شخص مجهول، وأضاف: وأود التوضيح بأن مقطع الفيديو المرفق ليس له علاقة إطلاقاً بمستشفيات محافظة ينبع.



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