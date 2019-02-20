شكرا لقرائتكم خبر عن «محافظ ينبع» دشن الحملة التوعوية للقوات الخاصة لأمن الطرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ينبع) دشن اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي الحملة التوعوية التي تنظمها القوات الخاصة لأمن الطرق ممثلة بقوات الأمن الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة قيادة طريق الساحل الغربي تحت مسمي (أمنكم وسلامتكم هدفنا)، وذلك بحضور النقيب ماجد بن محيا السحيمي قائد طريق الساحل الغربي لأمن الطرق المكلف، حيث أستمع المحافظ الى شرح مفصل عن الحملة وهدفها وطريقة تنفيذها، وأكد النقيب السحيمي أن الحملة تهدف لتعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية، وقال تأتي الحملة في أطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية، ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية.



كانت هذه تفاصيل خبر «محافظ ينبع» دشن الحملة التوعوية للقوات الخاصة لأمن الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.