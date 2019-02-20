محمد بن راشد ينوه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي أمس رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ.

ونقل آل الشيخ له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما له ولقيادة الإمارات بموفور الصحة والسعادة وللشعب الشقيق اطراد التقدم والرخاء.

ونوه الشيخ محمد بن راشد بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تطويرها بما فيه مصلحة الجانبين وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أهمية دور مجالس النواب والشورى في دول المنطقة والعالم في تعزيز التقارب بين الشعوب من أجل العمل والتعاون بينها لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها الجميع.

من جانبه أشاد رئيس الشورى بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة التي تعكس السياسة الحكيمة للقيادة بالإمارات.

حضر الاستقبال رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي وأعضاء وفد مجلس الشورى الدكتور عبدالله العتيبي والدكتورة نوره المري وجمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي.