- 1/2
- 2/2
تساءل مواطنون عن المكافأة التي سينالها المُبلغون عن قضايا التستر والغش التجاري، التي تُمنح كحافز لمكافحة الجريمتين، وذلك عقب نجاح وزارة التجارة والاستثمار في ضبط جريمة تستر بعد تداول تسجيلات صوتية تفضح الجريمة الواقعة في أبها بمنطقة عسير.
وكشفت وزارة التجارة والاستثمار عن تفاصيل مكافأة الإبلاغ عن الجريمتين، وذلك عبر ردود من حسابها في "تويتر"، قائلةً: "إبلاغك عن حالات التستر التجاري يمنحك مكافأة لا تزيد على ٣٠٪ من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي".
وأضافت: "إبلاغك عن حالات الغش التجاري يمنحك مكافأة قدرها ٢٥٪ من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي، كما أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على أن ديوان المظالم هو جهة الاختصاص بدعاوى المطالبة بالتعويض".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، قد أكد ضبط ٥ عمال مخالفين، بجريمة التستر، واستدعاءهم استكمال الإجراءات النظامية مع كفيلهم، وإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.
وأوضح أن ذلك التحرك جاء بعد تداول مقاطع صوتي لوافدين يديرون منشأة في أبها تتضمن تجاوزات ضد موظفات سعوديات يعملن بالمنشأة.
"التجارة والاستثمار": الإبلاغ عن حالات الغش التجاري يمنح مكافأة ٢٥٪محمد المواسي الخليج 365 2019-02-20
تساءل مواطنون عن المكافأة التي سينالها المُبلغون عن قضايا التستر والغش التجاري، التي تُمنح كحافز لمكافحة الجريمتين، وذلك عقب نجاح وزارة التجارة والاستثمار في ضبط جريمة تستر بعد تداول تسجيلات صوتية تفضح الجريمة الواقعة في أبها بمنطقة عسير.
وكشفت وزارة التجارة والاستثمار عن تفاصيل مكافأة الإبلاغ عن الجريمتين، وذلك عبر ردود من حسابها في "تويتر"، قائلةً: "إبلاغك عن حالات التستر التجاري يمنحك مكافأة لا تزيد على ٣٠٪ من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي".
وأضافت: "إبلاغك عن حالات الغش التجاري يمنحك مكافأة قدرها ٢٥٪ من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي، كما أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على أن ديوان المظالم هو جهة الاختصاص بدعاوى المطالبة بالتعويض".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، قد أكد ضبط ٥ عمال مخالفين، بجريمة التستر، واستدعاءهم استكمال الإجراءات النظامية مع كفيلهم، وإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.
وأوضح أن ذلك التحرك جاء بعد تداول مقاطع صوتي لوافدين يديرون منشأة في أبها تتضمن تجاوزات ضد موظفات سعوديات يعملن بالمنشأة.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
04:50 PM
"المظالم" المختص بدعاوى التعويض .. 30% من غرامة التستر تحقّ للمبلغ
تساءل مواطنون عن المكافأة التي سينالها المُبلغون عن قضايا التستر والغش التجاري، التي تُمنح كحافز لمكافحة الجريمتين، وذلك عقب نجاح وزارة التجارة والاستثمار في ضبط جريمة تستر بعد تداول تسجيلات صوتية تفضح الجريمة الواقعة في أبها بمنطقة عسير.
وكشفت وزارة التجارة والاستثمار عن تفاصيل مكافأة الإبلاغ عن الجريمتين، وذلك عبر ردود من حسابها في "تويتر"، قائلةً: "إبلاغك عن حالات التستر التجاري يمنحك مكافأة لا تزيد على ٣٠٪ من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي".
وأضافت: "إبلاغك عن حالات الغش التجاري يمنحك مكافأة قدرها ٢٥٪ من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي، كما أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على أن ديوان المظالم هو جهة الاختصاص بدعاوى المطالبة بالتعويض".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، قد أكد ضبط ٥ عمال مخالفين، بجريمة التستر، واستدعاءهم استكمال الإجراءات النظامية مع كفيلهم، وإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.
وأوضح أن ذلك التحرك جاء بعد تداول مقاطع صوتي لوافدين يديرون منشأة في أبها تتضمن تجاوزات ضد موظفات سعوديات يعملن بالمنشأة.
، "التجارة والاستثمار": الإبلاغ عن حالات الغش التجاري يمنح مكافأة ٢٥٪ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة والاستثمار": الإبلاغ عن حالات الغش التجاري يمنح مكافأة ٢٥٪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.