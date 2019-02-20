، إمارة عسير: التقلبات الجوية والعواصف وراء انقطاعات الكهرباء ببلقرن ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإصلاحات جارية وتشغيل محطة البشائر حل بديل

أوضحت إمارة منطقة عسير أنها تابعت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بعدد من القرى والمراكز التابعة لمحافظة بلقرن خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تلقي عدة مطالبات من قبل الأهالي بوضع حلول عاجلة لهذه المعاناة.

وأفادت إمارة منطقة عسير وبالتنسيق المحكم بينها وبين إدارة القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء، بأن محافظة بلقرن شهدت خلال الأيام الماضية تقلبات في الحالة الجوية وعواصف شديدة تسببت في انقطاع الخدمة عما يقارب 500 مشترك بعدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، وقد باشرت جميع فرق الطوارئ والصيانة التابعة للشركة السعودية للكهرباء بالمحافظة مواقع هذه الانقطاعات، وتم إصلاحها رغم الصعوبة البالغة التي واجهتها للوصول لمواقع الأعطال؛ بسبب التقلبات الجوية.

وأشار البيان إلى أنه نظراً لهدوء الحالة الجوية خلال الأيام الماضية فقد تم استغلال ذلك في إصلاح واستبدال بعض المعدات في الشبكة الكهربائية بتلك المواقع، مما يستدعي فصل مبرمج للخط الرئيسي لتتمكن الفرق من إنجاز أعمالها.

واختتم البيان الإيضاح بالمقترح الذي قدمه محافظ بلقرن، الدكتور عبدالرحمن بن حامد، وهو تشغيل محطة الكهرباء بمركز البشائر لتكون حلاً لمشكلة سوء الخدمة والانقطاعات المتكررة، إلى جانب قيام الشركة السعودية للكهرباء بتوفير فريق فني وإداري عالي المستوى؛ من أجل بحث ودراسة الأسباب ووضع الحلول العاجلة لمعالجتها.

وشهدت محافظة بلقرن في الأيام الأخيرة الماضية تقلبات جوية شملت معظم مراكز وقرى محافظة بلقرن اتسمت بالرياح القوية، فيما خيّم ضباب كثيف على أجواء معظم المراكز التابعة، مما تسبب في تعليق الدراسة في بعض المدارس.

واستنفر مكتب الكهرباء ببلقرن كافة طواقمه الذين هرعوا إلى مواقع الأعطال وعملوا على إعادة الكهرباء رغم التقلبات الجوية التي واجهت أعضاء الطاقم الميدانيين.