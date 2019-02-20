، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8567.24 نقطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تداولات تجاوزت 1.6 مليار ريال لأكثر من 75 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 50.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8567.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 76 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، سامبا، ميفك ريت، دور، وإكسترا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات استثمار، ميدغيلف للتأمين، ملاذ للتأمين، سوليدرتي تكافل، وبوان فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.53% و2.12%.

وكانت أسهم شركات الخضري، الإنماء، كيان السعودية، جاكو، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، الراجحي، الإنماء، اتحاد اتصالات، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 28 نقطة ليقفل عند مستوى 3453.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 ألف سهم تقاسمتها 198 صفقة.