، بلدية "عطيف الطائف" تضبط مركبة تنقل مواد غذائية مجهولة ،

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تمكنت بلدية العطيف الفرعية (شمال الطائف) بأمانة محافظة الطائف، من ضبط مركبة محملة بمواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المركبة غير المخصصة لنقل المواد الغذائية، بالتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمركز.
وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية في بيانٍ لها: تم التأكد من الحمولة غير النظامية للمركبة، وتم التحفظ على كل المواد المجهولة المصدر، بعدما اتضح عدم وجود بيانات تشير إلى مصدرها وتاريخ الإنتاج والانتهاء، بالإضافة إلى نقلها بشكل غير صحي وغير صحيح مما عرضها للتلف الجزئي.
وأضافت: اتخذت الأمانة الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة.
من جهةٍ أخرى، نفذت الفرق الرقابية بالفرع حملة رقابية على محالّ بيع المواد الغذائية ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة"؛ للتأكد من جودة المعروضات، والتزام أصحاب المحالّ والعاملين بالاشتراطات الصحية المطلوبة لسلامة الأغذية من الملوثات، وضمان وسيلة الحفظ السليم لكل المنتجات الغذائية.
بلدية "عطيف الطائف" تضبط مركبة تنقل مواد غذائية مجهولةفهد العتيبي الخليج 365 2019-02-20
تمكنت بلدية العطيف الفرعية (شمال الطائف) بأمانة محافظة الطائف، من ضبط مركبة محملة بمواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المركبة غير المخصصة لنقل المواد الغذائية، بالتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمركز.
وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية في بيانٍ لها: تم التأكد من الحمولة غير النظامية للمركبة، وتم التحفظ على كل المواد المجهولة المصدر، بعدما اتضح عدم وجود بيانات تشير إلى مصدرها وتاريخ الإنتاج والانتهاء، بالإضافة إلى نقلها بشكل غير صحي وغير صحيح مما عرضها للتلف الجزئي.
وأضافت: اتخذت الأمانة الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة.
من جهةٍ أخرى، نفذت الفرق الرقابية بالفرع حملة رقابية على محالّ بيع المواد الغذائية ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة"؛ للتأكد من جودة المعروضات، والتزام أصحاب المحالّ والعاملين بالاشتراطات الصحية المطلوبة لسلامة الأغذية من الملوثات، وضمان وسيلة الحفظ السليم لكل المنتجات الغذائية.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
03:44 PM
قامت بالتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع دوريات الأمن
تمكنت بلدية العطيف الفرعية (شمال الطائف) بأمانة محافظة الطائف، من ضبط مركبة محملة بمواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المركبة غير المخصصة لنقل المواد الغذائية، بالتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمركز.
وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية في بيانٍ لها: تم التأكد من الحمولة غير النظامية للمركبة، وتم التحفظ على كل المواد المجهولة المصدر، بعدما اتضح عدم وجود بيانات تشير إلى مصدرها وتاريخ الإنتاج والانتهاء، بالإضافة إلى نقلها بشكل غير صحي وغير صحيح مما عرضها للتلف الجزئي.
وأضافت: اتخذت الأمانة الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة.
من جهةٍ أخرى، نفذت الفرق الرقابية بالفرع حملة رقابية على محالّ بيع المواد الغذائية ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة"؛ للتأكد من جودة المعروضات، والتزام أصحاب المحالّ والعاملين بالاشتراطات الصحية المطلوبة لسلامة الأغذية من الملوثات، وضمان وسيلة الحفظ السليم لكل المنتجات الغذائية.
، بلدية "عطيف الطائف" تضبط مركبة تنقل مواد غذائية مجهولة ،
المصدر : الخليج 365
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