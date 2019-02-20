ولي العهد: السعودية ليست بلداً يبيع النفط فقط بل يستثمر فيه- فيديو

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية ليست بلداً فقط يبيع النفط؛ بل يستثمر فيه. وأضاف سموه خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي: علاقة شبه الجزيرة العربية مع الهند تمتد منذ آلاف السنين وارتفاع الاستثمارات المشتركة مع الهند في السنوات الأخيرة.

وتابع سموه: حققنا عوائد كبيرة في استثماراتنا مع الهند في السنوات الماضية، ونأمل أن تسهم الاستثمارات مع الهند في خلق كثير من فرص العمل، والسعودية والهند تواجهان التحديات نفسها في مجابهة الإرهاب.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي: السعودية ضمن الشركاء الإستراتيجيين الأكثر قيمة في الهند.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي، قد شهدا التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية.

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