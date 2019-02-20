مرفق رابط: وزارة التعليم تعلن عن وظائف على بند الأجور في السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفق الضوابط والإجراءات المعلنة، والمتبعة في وكالة الموارد البشرية للوزارة .

رابط التسجل هنا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها، تأتي بمسميات (مراسل مكتبي ومراسلة مكتبية وسائقين) للعمل في ديوان الوزارة وقطاعاتها.

وأشار إلى أن استقبال الطلبات لهذه الوظائف سيستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 6/16، دونما أن يكون هناك تقديم ملفات ورقية تستدعي الحضور والمراجعة، مؤكداً دعوة الوزارة إلى من يرى في نفسه الكفاءة وفق الشروط المعلنة، تقديم طلبه إلكترونياً على الرابط المشار إليه ولمدة 5 أيام.

شروط التوظيف:

- أن يكون سعودي الجنسية .

- أن لا يقل عمر المتقدم عن (20) عاماً ولا يزيد عن (50) عاماً.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق .

- أن يجيد القراءة والكتابة وأن لا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة.

- أن يكون لائقاً طبياً بسلامة الحواس وعدم وجود ما يعيقه عن إداء العمل.

- أن يكون مقر السكن مدينة (الرياض) مع إحضار ما يثبت ذلك.

- حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد .

- أن يكون من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية .

وللمتقدمين على وظيفة (سائق)، إضافة إلى ما سبق :

- أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنة.

- أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.