السعودية اليوم / نائب رئيس هيئة الخبراء يزور مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة



الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

زار معالي نائب رئيس هيئة الخبراء الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب والوفد المرافق له اليوم, مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، حيث كان في استقباله عدد من قيادات المركز ومسؤوليه.

واطلع معاليه والوفد المرافق خلال الزيارة على الدور الحيوي والتقني لمركز المعلومات الوطني ورؤيته الطموحة نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية، مستدامة، وآمنة، وريادته الوطنية في إتاحة حلول وخدمات تقنية ريادية للجهات الحكومية كافة لحماية أمن الوطن وتسهيل تقديم خدمات ذكية لجميع العملاء, معبراً معاليه عن فخره بمركز المعلومات الوطني وبما وقف عليه من إنجازات تقنية هائلة.

وتجول معالي نائب رئيس هيئة الخبراء, في مركز البيانات, مطلعاً على ما يتضمنه من خدمات تقنية عالية وأنظمة البنية التحتية المستخدمة في مراكز البيانات، إضافة إلى إطلاع معاليه على مركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات لحظية في مجالات عدة أسهمت في إتاحة خيارات متقدمة أمام صناع القرار في كثير من الجهات الحكومية.

كما اطلع معاليه على منصة النفاذ الوطني الموحد والمنصات الوطنية وخدمات السمات الحيوية وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز للعديد من الجهات الحكومية.

// انتهى //

15:43ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسزار معالي نائب رئيس هيئة الخبراء الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب والوفد المرافق له اليوم, مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، حيث كان في استقباله عدد من قيادات المركز ومسؤوليه.واطلع معاليه والوفد المرافق خلال الزيارة على الدور الحيوي والتقني لمركز المعلومات الوطني ورؤيته الطموحة نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية، مستدامة، وآمنة، وريادته الوطنية في إتاحة حلول وخدمات تقنية ريادية للجهات الحكومية كافة لحماية أمن الوطن وتسهيل تقديم خدمات ذكية لجميع العملاء, معبراً معاليه عن فخره بمركز المعلومات الوطني وبما وقف عليه من إنجازات تقنية هائلة.وتجول معالي نائب رئيس هيئة الخبراء, في مركز البيانات, مطلعاً على ما يتضمنه من خدمات تقنية عالية وأنظمة البنية التحتية المستخدمة في مراكز البيانات، إضافة إلى إطلاع معاليه على مركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات لحظية في مجالات عدة أسهمت في إتاحة خيارات متقدمة أمام صناع القرار في كثير من الجهات الحكومية.كما اطلع معاليه على منصة النفاذ الوطني الموحد والمنصات الوطنية وخدمات السمات الحيوية وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز للعديد من الجهات الحكومية.// انتهى //15:43ت م0191

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