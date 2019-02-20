السعودية اليوم / رئيس (نزاهة) يزور هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر



القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

التقى معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن المحيسن، في زيارة رسمية اليوم الاربعاء 15/6/1440هـ الموافق 20 / 2 / 2019م، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية شريف سيف الدين حسين.

وجرى خلال اللقاء الذي عُقد في مقر هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة استعراض أوجه التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بما يعزز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد المحيسن على حرص القيادة في المملكة -رعاها الله- ، على تعزيز العلاقات

واطلع المحيسن على العرض المقدم من هيئة الرقابة الإدارية وأبرز مهامها واختصاصاتها، واستعرض تجربة (نزاهة) في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما قام بزيارة الأكاديمية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد، واطلع على الأنشطة التي تقوم بها ومنها عقد المؤتمرات، والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة لكوادر أجهزة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والمعارف، والاطلاع على أحدث الأساليب العلمية والعملية في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي شهدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة عام 2016م.

// انتهى //

15:42ت م

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القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسالتقى معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن المحيسن، في زيارة رسمية اليوم الاربعاء 15/6/1440هـ الموافق 20 / 2 / 2019م، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية شريف سيف الدين حسين.وجرى خلال اللقاء الذي عُقد في مقر هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة استعراض أوجه التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بما يعزز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وأكد المحيسن على حرص القيادة في المملكة -رعاها الله- ، على تعزيز العلاقات السعودية المصرية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونوَّه بما تلقاه الجهات الضبطية والرقابية من رعاية ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة والتي كان له الأثر الكبير في تعزيز أعمالها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.واطلع المحيسن على العرض المقدم من هيئة الرقابة الإدارية وأبرز مهامها واختصاصاتها، واستعرض تجربة (نزاهة) في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما قام بزيارة الأكاديمية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد، واطلع على الأنشطة التي تقوم بها ومنها عقد المؤتمرات، والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة لكوادر أجهزة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والمعارف، والاطلاع على أحدث الأساليب العلمية والعملية في هذا المجال.الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي شهدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة عام 2016م.// انتهى //15:42ت م0190

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