

عدن 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

اتلف الجيش اليمني، ثلاثة آلاف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في قرى وجبال مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد لواء المهام الخاصة في باقم العميد الركن عبده البرح، إن الفرق الهندسية انتزعت وأتلفت، أمس ثلاثة آلاف لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأشكال زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في قرى وجبال مديرية باقم قبل فرارها.

وأضاف في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن الميليشيا تعمدت زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل المنازل ووسط خطوط السير في القرى والجبال والمزارع في المديرية.

وأكد أن الفرق الهندسية تواصل عملية انتزاع العبوات والألغام من مختلف المناطق وتأمينها تمهيدًا لعودة المواطنين إلى مساكنهم.

// انتهى //

15:19ت م

0172



عدن 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساتلف الجيش اليمني، ثلاثة آلاف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في قرى وجبال مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.وقال قائد لواء المهام الخاصة في باقم العميد الركن عبده البرح، إن الفرق الهندسية انتزعت وأتلفت، أمس ثلاثة آلاف لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأشكال زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في قرى وجبال مديرية باقم قبل فرارها.وأضاف في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن الميليشيا تعمدت زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل المنازل ووسط خطوط السير في القرى والجبال والمزارع في المديرية.وأكد أن الفرق الهندسية تواصل عملية انتزاع العبوات والألغام من مختلف المناطق وتأمينها تمهيدًا لعودة المواطنين إلى مساكنهم.// انتهى //15:19ت م0172

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش اليمني يتلف آلاف الألغام التي زرعها الحوثيون الإرهابيون بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.