السعودية اليوم / السُلطات الإسرائيلية تقرر هدم منازل في مخيم شعفاط في القدس



القدس المحتلة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

قررت سُلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم هدم منازل في الضواحي المجاورة لمخيم شعفاط، وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، اقتحمت مخيم شعفاط، وشرعت بإلصاق اخطارات الهدم بحجة البناء دون ترخيص.

// انتهى //

15:15ت م

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القدس المحتلة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسقررت سُلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم هدم منازل في الضواحي المجاورة لمخيم شعفاط، وسط القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، اقتحمت مخيم شعفاط، وشرعت بإلصاق اخطارات الهدم بحجة البناء دون ترخيص.// انتهى //15:15ت م0167

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